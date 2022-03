Gignac salió al cruce y habló sobre Funes Mori

El delantero de Tigres salió en defensa de su colega y rival, que es muy criticado por los aficionados mexicanos.

Por: Mauro Palacios 01 de Marzo 2022 · 10:24 hs

Rogelio Funes Mori, es el máximo goleador de la historia de Rayados, pero con todos estos números, es muy criticado por su propia afición, algo que le duele a André-Pierre Gignac.

"Me da tristeza por los jugadores, por lo que están pasando, a veces tengo contacto con Funes Mori y me duele que un goleador histórico, lo que ha dado, superó a Chupete Suazo, que era un marciano el señor, pero me está doliendo que le pegan tanto a Funes Mori y no es para ser humilde, pero yo lo apoyo, le mandé mensaje de apoyo porque merece mucho más",

indicó en La Última Palabra. A Funes Mori le gritaron en El Barrial que ni haciendo 200 goles lo van a querer, algo que le parece muy injusto al delantero de Tigres, quien confesó sus sensaciones si Rayados hubiera conseguido llegar a la final del Mundial de Clubes.

"A mí me gustaría ver a mi rival a la par, pelear, porque es el orgullo del norte, me hubiera gustado que hicieran un buen Mundial, me hubiera dolido que llegaran a la Final; pero ahorita necesitan mucha tranquilidad, los quiero fuertes para que en los Clásicos haya algo más, un lugar entre los cuatro, un liderato, una Liguilla, una Final Regia yo la firmo ahorita mismo para tenerla".