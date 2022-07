Gignac se mostró como jugador de Boca Juniors

A través de sus historias de Instagram, el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, compartió una foto con la indumentaria xeneize y un mensaje a Riquelme.

Por: Mauro Palacios 28 de julio 2022 · 14:56 hs

El francés André-Pierre Gignac pisa fuerte en la Liga MX y toda América hace ya varias temporadas. Es ídolo y palabra santa en Tigres de Monterrey. Convierte goles y el líder del plantel que dirige Miguel El Piojo Herrera.

Transpira la camiseta del conjunto felino y queda claro que no es la única de color azul y amarilla que le queda pintada, también la de Boca Juniors. A través de sus historias de Instagram, el exdelantero de Olympique de Marsella, compartió una foto con la nueva indumentaria del Xeneize.

La postal del nacido en Martigues desató la locura del pueblo bostero, que en la caja de comentarios de sus últimos posteos y en las diferentes redes sociales intentaron convencerlo para que llegue a la Argentina.

A mediados de 2019, André-Pierre Gignac había sonado para reemplazar a Darío Benedetto en el frente de ataque de La Bombonera. El propio atacante reconoció las charlas con la dirigencia de Daniel Angelici y explicó por qué le bajó el pulgar: “La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club. Pero no había marcado mi gol 105. Además, yo dije en varias entrevistas que me quería retirar en Tigres”.

“Hicieron el esfuerzo para mí contrato. Iba a cobrar lo mismo que aquí, entonces no perdía nada. Era perfecto, pero he dicho varias veces que quería terminar mi carrera en Tigres. Boca me encanta, no voy a mentir. Pero haberme ido mintiéndole a la gente, no hubiese estado bien. Por eso decidí rechazar la oferta”.