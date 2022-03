Gobernador de Querétaro encontró nuevos culpables por lo ocurrido en el Gallos vs Atlas

Mauricio Kuri responsabilizó a Protección Civil y al comisario de la Liga MX por no impedir el juego.

Por: Gerardo Romero 14 de Marzo 2022 · 19:50 hs

Tal parece que la novela tras la fuerte pelea vivida el sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora entre los hinchas de los Gallos Blancos de Querétaro y los Rojinegros del Atlas no parece acabar, debido a que el gobernador del estadio, Mauricio Kuri, aseguró que el partido no debió jugarse porque desde el principio, ya que se sabía que no había suficientes elementos de seguridad al interior del coliseo deportivo.

Según la información difundida por el funcionario estatal, en La Corregidora apenas se encontraban 290 guardias de seguridad privada, cifra que no cubría toda la cantidad necesaria para poder combatir a los fanáticos, por lo que repartió la responsabilidad de este hecho a Protección Civil y al comisario de la Liga MX, quienes debieron impedir que el juego empezara.

“Hubo muchas cosas que se hicieron mal. Primero que nada Protección Civil nunca debió haber dejado que empezara el partido porque este es un evento privado. La responsabilidad dentro del estadio le corresponde al equipo de Gallos Blancos. Protección Civil había pedido que hubiera 400 elementos de seguridad; solamente llegaron 290 y no debieron haberlo permitido”, dijo Kuri en entrevista con Loret de Mola.

“Aparte que de que estaban los 290 no tenían la capacidad suficiente. Por otra parte la reacción de la policía también fue tardía, independientemente de que era una responsabilidad del estadio independientemente de lo que debió hacer la Femexfut, el comisario, porque no estaban las condiciones y eso que vimos no representa a Querétaro”, añadió el gobernador.

De acuerdo con las cifras oficiales, el partido entre Gallos Blancos y Atlas dejó al menos 26 personas hospitalizadas, de las cuales uno permanece en estado de gravedad en el hospital de Querétaro y uno más estuvo cerca de perder un ojo, pero afortundamente pudo ser tratado adecuadamente en servicios especializados de la Ciudad de México.

Las autoridades continúan realizando las investigaciones de lo que sucedió en este partido y llevan un par de decenas de personas detenidas.