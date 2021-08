Goles Argentinos en la MLS

Otra jornada mas en la MLS y hay goles argentinos para varios equipos.

Por: Facundo Agudo 20 de Agosto 2021 · 14:50 hs

Una nueva fecha de la MLS se disputo en los Estados Unidos y los argentinos Esequiel Barco y Wanchope Ábila fueron los goleadores. El ex delantero de Boca, recientemente sumado al DC United ya debuto con gol y demostró su capacidad goleadora, capacidad que no pudo demostrar en su ex equipo de la MLS, el Minnesota United, equipo en el cual la falta de minutos le jugaron en contra.

Ábila, todavía no lleva jugado 45 minutos y ya tiene un gol anotado, lamentablemente este gol no ha sido lo suficiente para que su equipo se lleve la victoria, ya que el New England Revolution, equipo donde Gustavo Bou, otro argentino es figura se llevo el partido por 3-2 y sigue siendo el puntero de la Conferencia Este.

Un gol que si valió la victoria de su equipo fue el que convirtió el ex Independiente, Esequiel Barco, el jugador argentino del Atanta United, metió un zurdazo hermoso para que su equipo venciera al Toronto, Barco lleva 4 goles en esta temporada y 3 lo ha marcado en el mes de agosto. El equipo de Barco también hubo otros argentinos en cancha, ellos fueron Marcelino Moreno, Sosa y Alan Franco, este último fue junto con Barco los únicos argentinos en disputar la totalidad del encuentro. Cabe remarcar que, pese a la victoria, el equipo todavía está afuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Otro de los resultados importantes de la jornada fue la victoria por 3 a 2 del Inter de Miami a Chicago Fire, el equipo de la Florida fueron titulares los argentinos, Higuain, Figal y González Pires.