Gracias a Cruz Azul, Carlos Salcido descubrió que lo que le pagaban en Chivas era una miseria

Carlos Salcido recordó cómo se dio cuenta de que percibía un bajísimo salario en Chivas: fue en una charla con Osorio, de Cruz Azul.

Por: Xavier Mejía 10 de Abril 2021 · 20:19 hs

Carlos Salcido apareció con fuerza en los medios en los últimos días. Luego de una charla en la que apuntó duramente contra el atacante de Tigres André-Pierre Gignac, dio una entrevista mucho más distendida con el periodista Javier Alarcón.

El momento más curioso se dio cuando el defensor recordó cómo descubrió que el sueldo que le pagaban en Chivas era mucho menor al que merecía (solo 20 mil pesos). Para eso hubo un actor fundamental: Ricardo Osorio, de Cruz Azul.

Voy a una concentración con Ricardo Osorio y éramos de los que estábamos en el mismo nivel y con la misma edad. Él estaba en Cruz Azul. Yo miraba que cada vez que íbamos a Estados Unidos él gastaba y gastaba y yo no tenía ni para unos tenis, entonces decía 'este wey que rollo'. Allí me le acerqué y le pregunto: 'Oiga pareja, ¿Cuánto te están pagando?'", recordó el exdefensor.

Luego de que cada uno revele su salario, el campeón de liga con Monterrey en 2010 le respondió de manera contundente: "No, no chingues, ya eres seleccionado y ya llevas un año. ¿Cómo es posible?".

Eso le hizo entrar en razón a Sa Sa, que luego pudo obtener su primer gran salario: "Ahí le hablé a mi representante y le dije: 'Yo no vuelvo a entrenar sino me pagan más, lo mismo que Ricardo Osorio', entonces ahí me aumentaron. Ese fue mi primer gran contrato como profesional".

Información tomada de Bola VIP