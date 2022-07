Grave lesión del ex Cruz Azul Walter Montoya

El titular y capitán de Rosario Central, desde la llegada de Carlos Tévez, sufrió una fea lesión en el clásico frente a Newells.

En el día que cumplió 29 años Walter Montoya, fue participe de la victoria ante Newell’s en el clásico, como capitán de Rosario Central y con su gente alentándolo en las tribunas.

El ex jugador de Cruz Azul fue reemplazado a los 21 del segundo tiempo por Francis Mac Allister por lesión. El que llamó fue el médico y por noticias negativas: “Eso fue lo único malo del clásico, me llamó el doctor y me dijo que me rompí un ligamento del tobillo”.

Comunicamos que el futbolista sufrió un traumatismo en el partido de este jueves. Por tal motivo se le realizaron estudios, que arrojaron una lesión ligamentaria de tobillo derecho.

“Voy a estar un mes fuera de las canchas, eso bajo un poco la energía que tenía, pero ya esta, a mentalizarme para volver mejor de lo que estaba”, expresó Montoya.

El jugador de 29 años disputó todos los partidos de la actual Liga Profesional como titular y estaba teniendo un papel fundamental desde la llegada de Carlos Tevez, lo puso como mediocampista central, le dio confianza con la cinta de capitán.