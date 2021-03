Griezmann, la gran duda de Koeman

Si repite el 3-5-2, el francés tendría complicado jugar y encadenaría la tercera suplencia

Por: Marca 02 de Marzo 2021 · 13:26 hs

El calendario del Barcelona no da tregua y este miércoles los catalanes ya se juegan el pase a la final de la Copa. Sobre la mesa, el técnico tiene varias dudas. Entre ellas, si repetirá esquema o regresará al 4-3-3 o al 4-2-3-1, quién jugará por Pedri, si es factible otra suplencia de Griezmann y, además, está muy pendiente de cómo se recupera Piqué del esfuerzo en Sevilla.

Koeman sorprendió a todos, incluso al propio Lopetegui, desplegando el sábado un 3-5-2 sobre el Pizjuán. Y la apuesta le salió perfecta. El Barcelona jugó uno de los mejores partidos de esta temporada. Desconectó totalmente el juego por bandas del Sevilla y trabajó bien sin balón. Además, alineó a Dembéle junto a Messi buscando la velocidad del francés y respondió con gol y con un partido completo.

Ahora la duda es si mantener el mismo sistema o, por el contrario, regresar al 4-3-3 o al 4-2-3-1. El hecho de que Koeman vuelva a apostar por una defensa con tres centrales provocaría, teniendo en cuenta el buen papel de Dembélé, una nueva suplencia de Griezmann, que sería la tercera consecutiva. Algo difícil de pensar teniendo en cuenta el peso del exjugador del Atlético deMadrid. Otra posibilidad, aunque más remota, sería que el internacional francés jugase en el sitio del lesionado Pedri.

No obstante, Ilaix firmó unos minutos de mucha calidad cuando se lesionó el canario. Dio la asistencia del gol a Messi y podría tener muchas opciones de mantenerse en el once. Habrá que ver si a Koeman no le tiembla el pulso a la hora de dar la responsabilidad a un jugador tan joven.

Pero las dudas no terminan ahí y otro factor que puede determinar el sistema es la presencia o no de Piqué. El zaguero estuvo durante la primera mitad del encuentro en Sevilla arrastrando algunas molestias. El central aseguró tras el encuentro que no era nada y que todo era fruto de la inactividad, pero Koeman no suele ser partidario de arriesgar con ningún jugador. Habrá que ver si el catalán se recupera bien del esfuerzo. Tampoco hay que olvidar que Araujo duró 15 minutos sobre el césped al volver a notar molestias en la zona del tobillo.