Guardiola definió el futuro de Bernardo Silva

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dejado en claro cual será el futuro del Bernardo Silva.

Por: Redacción Pasión Fútbol 26 de agosto 2022 · 13:54 hs

En la previa al partido contra el Crystal Palace, Guardiola ha negado que hayan existido negociaciones de otros equipos con Silva, por este motivo esta tranquilo ya que podrá seguir contando con el jugador luso.

Por este motivo Guardiola ha dicho lo siguiente: "Bernardo Silva se quedará en el Manchester City, no hay negociaciones. No tenemos ninguna llamada de ningún club por Bernardo Silva".

Otro que hablo de Bernardo Silva fue Xavi, el entrenador del Barcelona está enamorado del jugador y quiere tenerlo si o si entre sus filas, por este motivo no tuvo reparos en afirmar: “Es un futbolista que me encanta. Lo entiende todo. Que venga depende del City...”.

Y luego añadió: “¿A quién no le gusta Bernardo Silva? Es un jugador muy importante para Pep y el City. Es un tipo que marca las diferencias. A mí me encanta este tipo de futbolista talentoso, que entiende el juego, que no pierde un balón, que lo esconde, llega. Lo entiende todo. Una capacidad extraordinaria de entender el juego. Hay muy pocos futbolistas en el mundo de este nivel. Pero depende del City”.