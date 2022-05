Guardiola recibió un mensaje de Marcelo Gallardo y hubo respuesta

El entrenador de River Plate fue consultado sobre si llamaría a Pep, para que Julián Álvarez se pueda quedar un tiempo más, hubo contestación del lado del City.

Por: Mauro Palacios 26 de mayo 2022 · 10:17 hs

River hizo polvo a Alianza Lima por 8-1 en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó como el segundo mejor equipo de la primera fase del certamen.

Muy conforme con lo realizado, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa, elogió a Julián Álvarez y le habló entre risas a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City.

Con un semblante de tranquilidad y claro conformismo, el Muñeco se refirió al futuro de Julián Álvarez y la chance de que se quede hasta diciembre de este año.

"Es difícil, porque hay un equipo que hizo una gran inversión y se lleva un diamante en bruto. Argentina es un país exportador de futbolistas, a nosotros se nos fueron muchos jugadores a lo largo de este tiempo y hemos intentado sobrevivir. Reemplazar a Julián no va a ser fácil. Es muy posible que juegue los octavos de Libertadores y se vaya al Manchester City", dijo en conferencia de prensa.

"Si nos quieren ceder al jugador hasta fin de año, no vamos a tener ningún problema, ja. Seremos muy agradecidos. También le podemos decir que vamos a preparar a un futbolista que ya está maduro para pegar el salto y darle mayor vuelo, pero no creo que me escuche, ja".

Quién respondió fue Ferran Soriano, CEO del Manchester City, "hemos tenido muchas ofertas de clubesara prestar a Julián Álvarez, pero él no se va a ir. Hará la pretemporada con nosotros y creo que se quedará".