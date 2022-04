Guardiola se preocupa por su duelo ante el Atlético de Madrid

El entrenador del Manchester City analizó la previa del duelo ante el Atlético de Madrid

Por: Alejandro Liporacci 04 de Abril 2022 · 16:33 hs

El técnico español Pep Guardiola pasó este martes por la conferencia de prensa previa al encuentro de ida por los cuartos de final dela Champions League qué tendrá su Manchester City ante el Atlético de Madrid, Diego Simeone. Los primeros 90 minutos se llevarán a cabo en el Etihad Stadium, casa de los ciudadanos.

Entre sus palabras destacó el nivel ofensivo y defensivo que está mostrando el equipo del 'Cholo' Simeone en sus últimos encuentros, asegurando que no será un encuentro fácil ante el último campeón del fútbol español.

"El Atlético no se encierra. Le puedes encerrar, pero en principio ellos no lo hacen. Te vienen a buscar en cada balón a tu portero y saltan. Te vienen a buscar, te combinan. Si les hundes y sales bien, entonces sí. Se ponen atrás, los delanteros se juntan con el mediocampo y ahí esperan y son veloces en las transiciones", destacó Guardiola.

"Me gusta del Atlético que le dan mucho valor a las cosas intrascendentes. Otra gente no les da valor y ellos mucho. Por eso son un equipo tan sólido. No estoy aquí para juzgar lo que mis colegas hacen, hacen lo que pueden, como hacemos todos", continuó.

"Hay tantas cosas que influyen... Está bien para ustedes, para darle debate. Tiene la razón el que gane. Si ganan ellos será el fútbol que hay que hacer. Si ganamos nosotros, se dirá que Pep es un genio", agregó el ex entrenador del Barcelona y el Bayern Múnich.