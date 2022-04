Guardiola ya vive los cuartos de final de la Champions: "Será un partido diferente, ellos juegan en casa con un ambiente fuerte."

El miércoles se definirá en el Wanda Metropolitano si Atlético Madrid o Manchester City avanzan a semis, por este motivo el entrenador del equipo inglés ya palpita el crucial duelo.

Por: Facundo Agudo 12 de Abril 2022 · 13:46 hs

Josep Guardiola habló en conferencia en la previa al choque ante el Atlético por Champions League. El entrenador español analizó el encuentro y hablo del estilo de juego del Cholo Simeone.

Pep comenzó hablando de cómo será el partido del miércoles: “Será un partido diferente, ellos juegan en casa con un ambiente fuerte. Habrá momentos que serán agresivos en su juego y tendremos que intentar aplacar eso. En la ida defendieron todo el partido, y eso no volverá a suceder. Jugar contra el Atlético en su casa es muy difícil. El Wanda aprieta y te lo hace pasar mal por momentos”, para completar este análisis Guardiola explico un poco de la estrategia que tiene en mente:

“Tenemos que defender con la pelota, pero habrá momentos en que no la tengamos. Debemos defender todos juntos y hacer nuestro partido, saber dónde debemos tener cuidado, dónde defender, dónde podemos romper sus líneas…”

En la previa este trascendental duelo, la prensa Europa critico duramente al Cholo Simeone por su juego y por este motivo Pep Guardiola, salió a defender al entrenador argentino: “Le criticaron en la ida porque el Atlético perdió. Si hubiera ganado, todo hubieran sido elogios, pero como perdió, está mal visto. El Atlético lleva haciendo eso, jugando así toda una década y no le ha ido nada mal”

Por ultimo y para cerrar la entrevista dijo lo siguiente: “tenemos que ser buenos físicamente para estar aquí. En este momento ya no existe el cansancio. Estamos cerca de las fases finales. Podemos perder por mal juego, pero no por estar cansados. No existe eso a estas alturas”