Guerra en París: Donnarumma vs Navas

Donnarumma no dudó en aceptar la rivalidad que tiene Keylor Navas en el PSG

Por: Redacción Pasión Fútbol 13 de Noviembre 2021 · 15:35 hs

El principal problema de las grandes instituciones con plantillas competitivas, es la gestión de minutos para cada jugador así como la relación entre jugadores por un puesto.

En el PSG están viviendo está situación en una difícil posición como lo es la portería, la distribución de minutos entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma es una complicada tarea para Mauricio Pochettino.

"No afecta mis actuaciones, pero me molesta. No es fácil porque está acostumbrado a jugar de titular, y a veces me duele estar en banquillo, Pero estoy seguro que la situación se resolverá", destacó el meta italiano por su competencia con el costarricense.

Los rumores de mercado aseguran que uno de los porteros podría salir del club al final de temporada, siendo Keylor Navas el principal candidato a despedirse del club. Pero su amistad con Messi y el resto de sudamericanos, no descartan que el actual campeón de Europa decida junto a su agente Mino Raiola un nuevo cambio de camiseta.