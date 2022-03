¿Guiño para Miguel Herrera? Chicharito Hernández alabó a una estrella de Tigres

El jugador mexicano resaltó la labor de André-Pierre Gignac

Por: Gerardo Romero 03 de Marzo 2022 · 17:50 hs

Recientemente el delantero francés de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, sugirió que Javier Chicharito Hernández debía hablar con Gerardo Martino para resolver sus diferencias y así poder regresar con la Selección Mexicana, debido a que es una de las estrellas aztecas más resaltantes en el extranjero.

Todo parece indicar que este acto de buena fe causó gran receptividad en el delantero de Los Ángeles Galaxy, debido a que respondió que seguirá trabajando en su equipo para lograr goles y ganar esa convocatoria, además de llenar de elogios al francés por la labor que ha realizado en México.

“Yo soy un jugador de futbol, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se me tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo, me enseñó mi padre, para ser un jugador de Selección Nacional”, dijo Chicharito.

“Yo seguiré trabajando y mis esfuerzos, mi trabajo en el Galaxy, que es lo más importante, porque quiero ser Campeón, no pienso en nada más que día a día tratar de ganar puntos, y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club si sobresales ya mundialmente es una herramienta para poder estar considerado en Selección, ya después son decisiones del entrenador”, añadió el atacante.

Estas palabras se dan luego que Gignac expresara su deseo para volevr a ver a Chicharito vistiendo los colores de la selección nacional, recordando el enfrentamiento que hubo en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el conjunto azteca venció a Francia, incluido un gol de Chicharito.

“De los comentarios de Gignac él y yo nos escribimos en Instagram, tenemos contacto, siempre agradecerle. Sabemos que él representa, no nada más para Tigres, sino a nuestro país. Él ha estado con los brazos abiertos a nuestro país, él ama nuestro país y comentarios que vengan de un jugador, más allá de que sea talentoso o no, con la calidad humana tan importante, siempre es muy bonito y por algo le va tan bien en la vida porque creo que es un crack dentro y fuera de la cancha”, resaltó Hernández.