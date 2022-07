Gustavo Quinteros cuenta como le recomendó a Pablo Solari que no acepte las ofertas de México

El entrenador de Colo Colo que estuvo en el día a día junto con Pablo Solari, confirmó que le dijo al jugador argentino que no acepte las ofertas de la Liga MX y terminó en River Plate.

Por: Mauro Palacios 28 de julio 2022 · 14:41 hs

Pablo César Solari, lleva apenas dos partidos en River Plate pero ya comenzó a demostrar para que vino y porque Marcelo Gallardo lo buscó. Estuvo a nada de jugar en la Liga MX, desechó dos ofertas, una de las Águilas de América.

El entrenador que lo tuvo en Colo Colo, Gustavo Quinteros habló con el periódico argentino Olé sobre su llegada al club del cual es hincha y de que manera le recomendó que no acepte las ofertas de México, ya que le iba a llegar otras mejores.

El entrenador contó como fue el momento en el que él y Pablo Solari se enteraron que se iría a River Plate. “En esos días estaba ansioso. Cuando a mí me informaron que el club había aceptado la oferta, lo empezamos a cuidar y se entrenó diferenciado. Pero tenía muchas ganas de que ya se hiciera todo. Me dijo que estaba recontra feliz por un lado, es fanático de River y la oferta del club de sus amores era la que esperaba, pero triste por otro, porque quiere mucho a Colo Colo. Aunque pasar a River siempre fue su sueño y lo cumplió. Recuerdo que en un momento tuvo dos ofertas de México y yo le dije que no tenía dudas de que le iban a llegar mejores propuestas. Y sucedió“.

“Su mejor virtud es la asistencia jugando por derecha, pero también puede jugar por izquierda. Hizo muchos goles con nosotros arrancando a pierna cambiada y rematando, pero en ese caso perdés a un enorme asistidor. Fijate que entró pocos minutos y metió cuatro o cinco pases de gol: ahí marcó que su característica principal es esa. Después, cuando está lejos del arco, aprendió a asociarse porque eso antes no lo hacía. Solía quedarse lejos y hacer jugadas individuales casi en la mitad de la cancha, cosa que lo desgastaba mucho”.

“Es una excelente persona. Acá era muy querido, se vio en las despedidas que le hicieron cuando se fue. Enseguida se metió en el grupo, los grandes lo quieren mucho porque no tiene ninguna maldad, siempre fue positivo, trabaja mucho, escucha mucho, aprende de los demás, es muy receptivo y apreciado. No tengo dudas de que en River le va a pasar lo mismo porque se adapta a cualquier grupo“.