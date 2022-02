¿Hay crisis en el Bayern Múnich?

Los últimos resultados en el Bayern Múnich habrían destapado "la guerra interna" del club

Por: Alejandro Liporacci 18 de Febrero 2022 · 16:09 hs

Tras la derrota ante el Bochum por la Bundesliga y luego el empate contra el Salzburgo, las cosas no irían bien en el Bayern Múnich y se estarían rumoreando grietas en la relación entre el entrenador Julian Nagglesmann y el director deportivo y ex jugador del club, Salihamidzic. La prensa alemana se está haciendo eco de problemas internos entre dos pesos pesados del club.

La planificación deportiva y la falta de fichajes en el pasado mercado invernal sería el primer punto de fragilidad entre ambos directivos. Nagglesmann declaró que quería contar con Denis Zakaria (ahora en la Juventus) y con Joao Cancelo aunque finalmente "no hubo acuerdo" en la dirección deportiva. "Siempre ha sido un gran fanático de los fichajes invernales. Traen un soplo de aire fresco al equipo", indicó el germano.

"No soy de los que discuten las cosas públicamente. Sueño con muchos jugadores y sigo enviando listas al club, Pero debe haber un consenso colectivo y no lo hubo en invierno. Por eso no se hizo nada. No sirve de nada si yo quiero un jugador y Salihamidzic no, o viceversa", agregó el técnico sobre la situación en el último mercado de fichajes.

Para dar un aire de normalidad a la situación de los bávaros, Salihamidzic quiso restar polémica al asunto: "Hablo con el entrenador todos los días. Trabajamos bien juntos. Intentamos desarrollar ideas y ser creativos. Y por supuesto pensamos en nuevo fichajes". La prensa alemana también rescata que es la salida del defensor Niklas Süle supuso un duro golpe al técnico Nagglesmann.