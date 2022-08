Henry Martín recibe un potente mensaje del América tras su doblete ante Juárez

El jugador marcó doblete en el partido y le dio el triunfo a las Águilas

Por: Gerardo Romero 07 de agosto 2022 · 23:37 hs

Las Águilas del Club América consiguieron un importante triunfo este domingo 2-1 ante los Bravos de Juárez, en un partido que no solo sirve de reivindicación para el técnico Tano Ortíz, sino que también le permitió a Henry Martín demostrar sus cualidades ofensivas.

Lo que sucede es que el delantero mexicano fue el encargado de marcar los dos goles del compromiso que le dieron el triunfo al conjunto azulcrema, en un día que ha sido catalogado como la noche en la que demostró su interés en formar parte de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.

Este esfuerzo fue reconocido por la afición del América en las redes sociales, quienes se mostraron contentas por el resultado, aunque todavía están muy abajo en la tabla de clasificación del presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

"Bien Henry! retomando nivel hoy aseguró lugar en Qatar. Si, falló mucho pero aguantó las puteadas y no salió llorando como la princesa Córdova. Lara es el nuevo Edson, que nivel trae, vienes por el en un año @AFCAjax. Alguien sabe cómo Caceres llegó a ser jugador profesional?", dijo un usuario en la red social Twitter.

"Me da muchísimo gusto por @HenryMartinM. Recibió hate y críticas de todo tipo, no se enganchó, se puso a trabajar y hoy los goles están llegando, tapando bocas a base de pura constancia", añadió otro de los hinchas.

A pesar de esto, muchos otros aficionados expresaron su molestia por el mal momento que atraviesa el América, alegando que un triunfo no es suficiente para lograr avances en la competencia.

"No juegan a nada!!! No puedes sufrir así con un equipo tan limitado como Juárez. El técnico actual no es el indicado para llevar este barco a buen puerto. No se ve nada de evolución en el equipo", expresaron.