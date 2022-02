Hernán Cristante debutó con Gallos y ya plantó sus exigencias para el Clausura 2022

El entrenador logró un empate ante Pachuca y esperar mejorar en los próximos duelos

Por: Gerardo Romero 16 de Febrero 2022 · 20:00 hs

El nuevo director técnico de los Gallos de Querétaro, Hernán Cristante, logró sacar un importante empate ante Pachuca a dos goles, lo que le permitió sumar un punto para intentar salir del final de la tabla.

Ahora, el estratega resaltó que su principal objetivo es armar un equipo que no tenga miedo y que busque protagonismo, no solo defender los resultados como venían realizando los últimos meses.

Estas declaraciones las realizó debido a que los emplumados se vieron superados en la primera mitad, cuando los Tuzos le dieron la vuelta al marcador, y a la reacción que tuvo su planten en la parte complementaria, donde lograron empatar,

“El balance está en sacarse el miedo. Uno puede perder contra el rival pero no contra uno mismo. Tenemos que vencer el miedo. Lo que he hablado con la gente de la institución, es volver a darle una identidad, no digo que no la tenía, pero sí buscar un equipo protagonista, no un equipo que se defienda”, expresó Cristante.

“Tenemos que bailar con la misma música. Ha costado encontrar una alienación, en los últimos cuatro partidos solo dos jugadores repitieron. Agarraremos el mejor trabajo de los técnicos anteriores y trataremos de apuntalarlo. Un equipo que no tenga miedo. Hoy se hicieron dos goles y fue cuando el equipo se sincronizó en una idea”, añadió.

A pesar que el resultado no fue del todo negativo, el entrenador argentino argumentó que a su equipo le hizo falta jugar mejor, sobre todo en los primeros 45 minutos.

“Encontramos el gol y nos replegamos, no agarramos la pelota, obviamente Pachuca es un equipo difícil (...) El equipo careció de futbol para poder generar más, lo hizo recién al final, y nos costó. Nos dan vuelta al marcador, pero hay que trabajar. Conceptualmente hay cosas que hay que cambiar, pero apenas hay dos días de trabajo”, concluyó.