Higuaín: “Al año siguiente traen a Kaká y a Benzema. Ahí dije que cuántos goles tenía que hacer. “

Gonzalo Higuaín, actual futbolista del Inter de Miami de la MLS, concedió una grandiosa entrevista para los colegas de ESPN 360.

Por: Facundo Agudo 17 de Septiembre 2021 · 14:57 hs

Higuaín, futbolista que supo jugar en Real Madrid, Chelsea, Milán, Juventus, entre otros, dio una entrevista donde repaso los inicios de su carrera, pero sobre todo hizo énfasis en su etapa en el Real Madrid, donde llego con 18 años.

“El Madrid me compró y me iban a dejar en el Castilla, Estaba la posibilidad de ir cedido también. Mi padre me dijo que nunca tuviera miedo, pero sí respeto. Cuando llegué entrené con el primer equipo y en el segundo Capello me dijo que me quedaba con ellos. A los tres o cuatro días debuté como titular”.

Hiaguain, también realizo un grandioso análisis de su competencia con Benzema, “Con Benzema fue una competencia muy sana, pero teníamos que ir al máximo. El año que llegó Cristiano, él metió 27 goles y yo 26. Al año siguiente traen a Kaká y a Benzema. Ahí dije que cuántos goles tenía que hacer. Entre Karim y yo nos sacamos la mejor versión”.

El delantero argentino también conto sus sensaciones, cuando le toco entrar por primera vez al Santiago Bernabéu: “Yo esperaba jugar un par de años en River, jugar Copa Libertadores y saltar a Europa. Fue difícil entrar al Bernabéu con 18 años. Soñaba jugar en Europa, pero nunca imaginé la carrera que hice”.

En la actualidad Hiugaín, lleva 20 partidos disputados en la MLS y analiza de cerca retirarse de la actividad profesional.