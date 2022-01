Hija de Pelé desmiente los rumores y habla sobre la salud de su padre

Aseguró que se encuentra “bien” y su diagnóstico no ha cambiado

Por: Gerardo Romero 24 de Enero 2022 · 10:40 hs

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que actualmente es tratado de un tumor en el colon, se encuentra presentando un estable estado de salud y sin cambio de diagnóstico, según lo aseguró su hija, Kely Nascimento, quien decidió acabar con las especulaciones obra el agravamiento de la enfermedad del tres veces campeón del mundo.

Esta información la dio a conocer a través de un mensaje a través de la red social Instagram, donde trató de tranquilizar a los fanáticos del “Rey”, luego de los rumores sobre la presunta detección de otros tumores producto de metástasis y que el cáncer ya era generalizado.

"Ayer me bombardearon por Whatsapp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió", afirmó Kely Nascimento en Instagram.

"Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurran de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación", enfatizó la hija de la leyenda del fútbol.

Los medios de comunicación dieron a conocer una información sobre el agravamiento de la salud del considerado mejor atleta del siglo XX el pasado jueves, aunque todo esto terminó siendo información desmentida y solo representó una nueva revisión para el exjugador de 81 años.

"Edson Arantes do Nascimento estuvo internado en el Hospital Israelita Albert Einstein los días 19 y 20 de enero para dar seguimiento al tratamiento del tumor de colon, que le fue diagnosticado en septiembre de 2021. El paciente recibió el alta este jueves y está en condiciones clínicas estables", decía el boletín médico.