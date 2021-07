Histórico de Chivas cargó contra Peláez por el mal inicio del equipo en la Liga MX

Ricardo “el Snoopy” Pérez habló sobre el pésimo desempeño del Rebaño

Por: Gerardo Romero 26 de Julio 2021 · 20:16 hs

Las Chivas Rayadas del Guadalajara arrancaron este fin de semana el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX con una decepcionante derrota ante el Atlético de San Luis, debido a que no cuentan con algunas bajas y ni un solo refuerzo para esta temporada, lo que afectó gravemente su desempeño.

Este lamentable inicio de campaña causó que un jugador histórico de Chivas realizara una fuerte crítica contra la labor realizada por Ricardo Peláez en el equipo, situación que a su juicio ha generado una época negra para el club.

Se trata de Ricardo “el Snoopy” Pérez, quien utilizó su cuenta a través de la red social de Twitter para expresar su decepción por el pobre desempeño que mostró Chivas ante San Luis, asegurando que el Rebaño está siguiendo el mismo camino que la temporada pasada y sin registrar ningún cambio positivo.

Asimismo, “el Snoopy” Pérez, lanzó un mensaje sobre la foto que Ricardo Peláez publicó en el cierre de pretemporada donde escribió que “estaban todos”, haciendo referencia a que no habrían refuerzos, asegurando que da tristeza ver al Guadalajara jugar de esta manera, especialmente por la importancia que tiene dentro del fútbol mexicano.

“Inicia el torneo y Chivas igual, los jugadores no convencen, el sistema y parado del equipo tampoco, no hay cambios sustanciales. Ahora con el ‘estamos todos y todos estamos’, eso es puro verbo como ha sido desde que llegó Peláez; yo quiero al equipo y mucho y me da tristeza verlo así”, expresó el histórico jugador.

Actualmente la directiva de Chivas se encuentra enfocada en el proyecto 70-30, el cual busca que el 70% del equipo esté formado por canteranos de nivel, situación que tampoco ha gustado a la afición del Rebaño, debido a que no cuentan con la misma calidad y experiencia de otros jugadores importados.