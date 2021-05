Horarios, formaciones, TV y todo lo que hay que saber sobre la final de la Champions entre Manchester City y Chelsea

Llegó la hora más esperada en el calendario del fútbol europeo y mundial. La final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea definirá quién es el ganador de la Orejona, y el Estadio do Dragao de Porto se viste de gala para la fiesta. Mira aquí todos los detalles.

Llegó la hora y se terminaron las especulaciones. Manchester City, que juega por primera vez una final de Champions League, y el Chelsea, que va por la tercera final y por su segundo título, se verán las caras en el Estadio do Dragao de Porto para definir cuál de los dos equipos será el campeón.

¿Se cumplirá el sueño de los ciudadanos o los azules podrán revivir la gloria que obtuvieran con el célebre Drogba?

Aquí toda la información del encuentro que concentra la atención mundial.

Formaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden

Chelsea: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulišić, Werner, Mount

Televisación

Europa

Albania: Tring, Vizion Plus

Andorra: RMC Sport

Armenia: Armenia TV

Austria: DAZN, Sky Austria

Azerbaiyán: Saran, CBC Sport, AzTV

Bielorrusia: Belarus TV

Bélgica: Proximus, RTL, Q2

Bosnia y Herzegovina: Arena Sport, Nova BH

Bulgaria: A1, bTV Media Group

Croacia: HRT, A1 Hrvatska

Chipre: CYTA

República Checa: o2, Česká Televize

Dinamarca: Viasat Denmark

Estonia: TV3 Sport

Finlandia: MTV

Francia: RMC Sport, Mediapro

Macedonia del Norte: Arena Sport

Georgia: Silk Sport

Alemania: Sky Deutschland, DAZN

Grecia: COSMOTE TV

Hungría: MTVA

Islandia: Stod 2 Sport

República de Irlanda: Virgin Media, RTE

Israel: The Sports Channel

Italia: Mediaset, Sky Italia

Kazajstán: QazSport

Kosovo: Kujtesa

Letonia: TV3 Sport

Lituania: TV3 Sport

Luxemburgo: RTL, RMC Sport

Malta: Melita, PBS

Moldavia: GMG/Prime TV

Mónaco: RMC Sport

Montenegro: SportKlub, Arena Sport

Holanda: Ziggo Sport, Talpa TV

Noruega: TV2 Norway, NENT Group

Polonia: TVP, Telewizja Polsat

Portugal: Eleven Sports , TVI

Rumanía: Digi Sport, Look TV, Telekom Sport

Rusia: Match TV

San Marino: Sky Italia

Serbia: RTS, Arena Sport

Eslovaquia: Orange Sport

Eslovenia: Pro Plus

España: Movistar

Suecia: NENT Group

Suiza: Blue, SRG

Turquía: beIN Sports

Ucrania: Volia TV, MGU

Reino Unido: BT Sport

Ciudad del Vaticano: Sky Italia

África y Oriente Medio

Nigeria: SuperSport

Sudáfrica: SuperSport

Madagascar: Canal+

Mauricio: Canal+

Medio Oriente y África del Norte: BeIN Sports

Resto de África: Canal+, SuperSport

América

Brasil: Esporte Interativo, Facebook

Canadá: DAZN

Caribe: Fox Sports, ESPN, Flow Sports , SportsMax

América Central: Facebook, Fox Sports, ESPN

Haití: Canal+

América Latina (excepto Brasil): Facebook, Fox Sports, ESPN

Estados Unidos: CBS All Access, TUDN Deportes

Asia y Pacífico

Australia: Optus Sport

Brunei: beIN Sports

Camboya: UEFA.tv

RP China: PP Sports, CCTV

RAE de Hong Kong: beIN Sports , iCable, PCCW, TVB

India: Sony Ten

Subcontinente indio: Sony Ten 2/3

Indonesia: SCTV

Japón: WOWOW

Kirguistán: Saran, QSport

Laos: UEFA.tv

RAE de Macao: TDM Desporto

Malasia: beIN Sports

Mongolia: Eclat, SPS

Birmania: S Media

Nueva Zelanda: Sky NZ

Islas del Pacífico: Digicel

Filipinas: UEFA.tv

Singapur: beIN Sports

Islas Salomón: TTV Solomon

Corea del Sur: SPO TV

Taiwán/China Taipei: Elta TV

Tayikistán: Saran, Varzish

Tailandia: UEFA.tv

Turkmenistán: Saran, Turkmenistán Sport

Uzbekistán: Saran, Uzreport

Vietnam: VSTV (K+)

¿Cómo llegan Manchester City y Chelsea a la finalísima?

Manchester City se consagró campeón varias fechas antes de la finalización de la Premier Legue. Estos son los últimos resultados de los dirigidos por Pep Guardiola.

Semifinales: Global 4-1 contra el Paris Saint Germain

Cuartos de final: Global 4-2 contra el Dortmund

Octavos de final: Global 4-0 contra el Mönchengladbach

En el Grupo C se ubicó primero

Los goleadores son Riyad Mahrez y Ferran Torres, ambos con 4 goles.

Chelsea logró el gran objetivo en la Premier de clasificar para la próxima edición de la Champions y en los partidos previos logró recientemente una victoria ante su rival de la final.

Semifinales: Global 3-1 contra el Real Madrid

Cuartos de final: Global 2-1 contra el Oporto

Octavos de final: Global 3-0 contra el Atlético

En el Grupo E se ubicó primero

El goleador es el francés Olivier Giroud con 6 goles

La opinión de los protagonistas (declaraciones efectuadas a la web de la UEFA)

Josep Guardiola, entrenador del Man. City: "Soy el hombre más feliz del mundo por estar aquí. Es un privilegio, es un honor. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Todo lo que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos e intentar ganar el partido".

Kevin De Bruyne, centrocampista del Man. City: "Todos somos competitivos y queremos ganar. Como jugadores entendemos la magnitud del partido. Si ganas eres un héroe, si pierdes eres casi un fracaso".

Phil Foden, centrocampista del Man. City: "Sabemos lo que son ahora y va a ser un reto muy grande en la final, pero es un partido único, puede pasar cualquier cosa".

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea: "Siempre es difícil jugar contra Pep, él crea un equipo con una enorme creencia y mentalidad ganadora y de éxito. Es quizá el equipo más fuerte de Europa. Y quizá del mundo. Estamos contentos de estar aquí, pero queremos sentir la gran alegría después del partido. Somos los tapados, pero esperamos poder ganar".

César Azpilicueta, capitán del Chelsea: "De niño sueñas con jugar a estos partidos. Es un momento del que estoy muy orgulloso. Queremos ganar. Espero estar más orgulloso después del partido".