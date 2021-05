Hoy comienza la Jornada 17 de la Liga MX

El Atlético de San Luis se enfrenta el día de hoy a Pachuca en el Estadio Alfonso Lastras correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura Guard1aes 2021 y equipos como Tigres de la AUNL y Xolos de Tijuana rezan a San Luis para que gane el día de hoy el encuentro a los Tuzos de Pachuca y así verse beneficiados. Los potosinos buscan evitar la multa.

Por: Xavier Mejía 29 de Abril 2021 · 11:39 hs

La última jornada del TorneoClausuraGuard1anes 2021 está que arde. La carrera por el Repechaje se inicia este jueves con los duelos entre Atlético de San Luis y Pachuca. Los potosinos no tienen oportunidad de meterse en la repesca, pero si buscan seguir ascendiendo en la Tabla General de Posiciones en búsqueda de arañar un boleto. TigresdelaUANL y los XolosdeTijuana estarán pendientes del encuentro.

Si Pachuca le gana a los Rojiblancos en el EstadioAlfonsoLastras llegaría a 23 puntos y superaría de momento a Toluca, Atlas, Chivas, Tigres, Querétaro y Mazatlán, complicando el pase a Tijuana y a PumasdelaUNAM que está casi fuera del Repechaje. Son muchos equipos para pocos pases.

Asimismo, si el Atléticode San Luis gana también existe la posibilidad de que evite la multa de 120 millones de pesos para no descender, siempre y cuando, Atlas derrote al Necaxa en Aguascalientes el día de mañana.

Tijuana está obligado a ganar si no se quiere quedar fuera del certamen. De cualquier forma, si el AtléticodeSanLuis le echa una mano y le gana a Tuzos, entonces le quitará del camino a un competidor directo, ya que Pachuca tiene 20 puntos y Xolos 19.

En cuanto a los Tigres de la UANL la tienen más fácil, pero una ayudita no le cae nada mal. Si Pachuca no saca puntos contra SanLuis, Tigres jugaría aún más tranquilo ante Chivas. Podría, incluso, perder contra el RebañoSagrado y quedar en los primeros 12, siempre y cuando Xolos no le gane a CruzAzul por más de dos goles y Querétaro y Mazatlán no ganen sus respectivos partidos.

Así quedaría la última jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021, donde algunos equipos dependen de otros por los resultados para ir a la repesca.