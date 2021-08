Hoy juega el PSG de Messi

El PSG se enfrenta a Racing de Estrasburgo, el equipo de Messi que jugara si el, se medirá ante Racing por la segunda fecha de la Ligue 1, el partido comenzará a las 16 horas de argentina en el estado Parque de los Príncipes, este encuentro contara con un aforo de 48.000 personas.

Messi ya comenzó los entrenamientos en su nuevo club y conoció a sus compañeros, pero el ex Barcelona no debutara este sábado, ya que volvió a los entrenamientos hace poco tiempo y le falta ponerse a punto para encarar la alta competencia.

"No sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas"