¿Hugo Sánchez fue contactado por Cruz Azul?

El estratega que pasó por Pumas y la Selección mexicana, está en carpeta o fue una opción sería para comandar a La Máquina.

Por: Mauro Palacios 24 de agosto 2022 · 13:35 hs

Una vez que Cruz Azul cesó al estratega Diego Aguirre por recibir una escandalosa goleada de 7-0 a manos del América, han surgidos varios candidatos para sucederlo, más allá de que por el momento, se encuentra Raúl "Potro" Gutiérrez como interino.

Ante ello, durante el programa de Futbol Picante, el conductor Jorge Ramos no dudó en cuestionar a Hugo Sánchez sobre si la directiva de Cruz Azul ya lo había contactado para tomar al equipo.

Hace uno par de años, Hugo Sánchez fue un serio candidato para dirigir a La Máquina. Ante tal cuestionamiento, el ex jugador del Real Madrid se sinceró y respondió de forma contundente. "No, todavía no", indicó el entrenador de los Pumas, a lo que Jorge Ramos reviró: "¡Qué silencio!".

Fue en diciembre de 2020 cuando Cruz Azul y Hugo Sánchez tuvieron charlas formales para que llegara al banquillo del equipo, situación que pudo concretarse, pero algunas diferencias económicas impidieron lo que hubiese sido una noticia mundial.

En aquel momento, se apostó por Juan Reynoso, quien a la postre le dio el título a La Máquina; sin embargo, desde aquel momento, Hugol, quedó como una opción para ser el entrenador de la celeste.