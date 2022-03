Hugo Sánchez ingresó a una exclusiva lista del Real Madrid

El mexicano se ubica entre los mejores 50 jugadores de la historia merengue

Por: Gerardo Romero 28 de Marzo 2022 · 08:30 hs

El exfutbolista mexicano, Hugo Sánchez, se ha convertido en un símbolo para el balompié azteca y dentro de cada una de las instituciones en las que formó parte, siendo una de estas el Real Madrid, equipo en el que recientemente alcanzó un nuevo hito.

Lo que sucede es que el jugador que se consagró como pentapichichi con el cuadro capitalino español fue reconocido como uno de los mejores 50 jugadores en la historia del club, algo que sin duda alguna llena de orgullo a todos sus aficionados.

El “Macho” marcó un total de 208 goles en 282 partidos disputados vistiendo la camiseta blanca, por lo que la revista Four For Two lo colocó en la posición número 14 de la lista de los mejores jugadores, lo que quiere decir que se ubica en el top 15 de las máximas leyendas madridistas.

La revista catalogó al también jugador de los Pumas de la UNAM como asombroso y completamente ideal para el equipo, gracias a su definición y talento goleador que tuvo con el Real Madrid.

El mexicano logró superar a grandes leyendas merengues de la época en este listado como a Roberto Carlos, quien se ubicó en la posición 17, Emilio Butrageño en el lugar 18, Ronaldo Nazario en el 22 y Toni Kroos en el 27.

El número 1 de la lista fue incalculablemente Cristiano Ronaldo, quien formó parte del Madrid por ocho temporadas y obtuvo 15 títulos, además de promediar 30 goles por temporada.