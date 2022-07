Hugo Sánchez se candidateó junto con Rafa Marquez

Hugol nuevamente desató la polémica al señalar que sería la pieza clave para un cambio rotundo en el fútbol mexicano y con un ídolo como ladero.

Por: Mauro Palacios 13 de julio 2022 · 13:07 hs

Los penosos resultados conseguidos por las Selecciones Mexicanas, provocaron que comiencen a surgir nombres para tomar las riendas de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX, pues no agrada la gestión de Yon de Luisa y Mikel Arriola, y uno de los que pone el grito en el cielo y quiere meter los pies en el barro es Hugo Sánchez.

Reveló que él junto a Rafael Márquez, podrían dirigir el futbol mexicano: “No lo he pensado, pero con la pregunta, podríamos pensar dirigir a la FMF, un puesto que yo podría hacer y que Rafael Márquez sea presidente de la liga mexicana. Que los dueños digan tenemos dos personalidades que saben mucho del negocio, aunque no sabemos todo en cuanto a negociaciones”.

“Los que amamos y vivimos del y para el futbol, debemos estar en puestos importantes, no solo los que se quieren enriquecer a costa del futbol mexicano”.

“Yo les hice un día un llamado para decirles que podíamos ser campeones del mundo, siempre y cuando contemos con su apoyo, el de la prensa y yo convenzo a los jugadores. Ahora a mi edad, ya no quiero la selección, pero no creo que estemos en buenas manos en cuanto a dirigir el futbol mexicano. Debemos reaccionar todos para un México mejor, porque no me quiero ir pensando en que pude haber hecho más”.

"Me gustaría que la selección tuviera éxito. Mi pronóstico es que, si no sale bien, los dueños deben valorar hacer un cambio estructural en el manejo del futbol mexicano a nivel federación y liga. Promover la liga mexicana al mundo para hacer algo como España e Inglaterra. En México aceptamos malas decisiones, no solo en lo deportivo, sino en lo político y económico. Tenemos que movilizarnos”.