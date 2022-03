Hugo Sánchez y su pedido al fútbol mexicano

El Pentapichichi mexicano señaló que deberían darle la oportunidad de dirigir un Mundial, pero lo ve muy difícil.

Por: Mauro Palacios 30 de Marzo 2022 · 10:22 hs

Hugo Sánchez, director técnico y actualmente analista en televisión, reveló que el futbol mexicano está en deuda con él, por lo que cree es el indicado para dirigir a la Selección en el Mundial de Qatar 2022 si destituyen a Gerardo Martino.

"Que piensen en Miguel Herrera me parece algo sencillo porque lo tienen fácil como pasó con Tuca Ferretti en su momento, pero el futbol mexicano está en deuda con Vucetich y conmigo porque no nos han dado la oportunidad de estar al frente de la Selección en una Copa del Mundo", consideró.

Además, expresó que le fascinaría dirigir en un Mundial, aunque entiende que es bastante complicado. Hugo Sánchez que defraudó como entrenador en el Tri, asegura que tiene bien claro lo que hay que hacer.

"Me encantaría estar en ello, pero lo veo difícil por las circunstancias. No estoy en activo, pero no hace falta para saber lo que tengo que hacer y están en deuda con Vucetich, porque el trato ha sido muy malo para con él como para conmigo, en cambio Miguel se siente protegido, apoyado y consentido, pero lo del Tata Martino parece que no va por buen camino".