INSÓLITO: Encontraron a un jugador de un equipo alentando a un rival directo en la lucha por el título

Una situación increíble se vivió en un torneo de primera división y ya hay repercusiones por el hecho.

Por: Redacción Pasión Fútbol 03 de Noviembre 2021 · 12:06 hs

Una situación absolutamente insólita se dio en el marco del Torneo Clausura de Uruguay cuando un jugador de primera división fue visto en la parcialidad de un equipo que es rival directo y contra el cual luchan por el campeonato.

Se trata del jugador Nahuel Guzmán, quien defiende al Montevideo Wanderers, quien fue a ver nada menos que al Club Atlético Peñarol, y no solo eso sino que se ubicó con la parcialidad aurinegra.

Y fueron los propios parciales de Peñarol quienes mostraron desde sus cuentas en las redes sociales cómo el jugador se ubicó en la tribuna popular para alentar al equipo en donde jugó antes de pasar a los Bohemios.

El hecho se produjo el pasado domingo, en ocasión de disputarse el clásico del fútbol uruguayo entre los locales, Peñaro, y el Club Nacional de Fúbol.

Por supuesto que los simpatizantes aurinegros apoyaron la actutid de su ex jugador y lo apoyaron, pero todo lo contrario pasó en filas de Wanderers en donde no les gustó nada la actitud de su actual jugador.

A poco de difundirse las imágenes y los videos de Guzmán Pereira en la tribuna de los hinchas de Peñarol, comenzaron las repercusiones y las opiniones se dividieron entre quienes consideraron muy poco profesional y completamente fuera de lugar el gesto y los que defendieron al jugador y la libertad de que fuera a donde quisiera.

El escándalo fue creciendo y fue el propio jugador quien tuvo que pedir perdón a Wanderers y a sus simpatizantes.

Porque más allá de la acción en sí, el conjunto bohemio se encuentra entre los que le disputan el liderazgo del Clausura a Peñarol y con el triunfo que acaban de obtener, 1 a 0 frente a River, lo han alcanzado en la punta.

“Mi corazón futbolístico se divide en dos, no lo puedo negar, ya todos lo saben. En estos 12 años de carrera es la primera vez que me toca pasar por algo así. Como lo dije en muchas ocasiones por diferentes medios, Wanderers es mi casa, el lugar donde empecé mi carrera y donde quiero terminarla. Así lo pensé desde mi formación, a lo largo de toda mi trayectoria, y al día de hoy sigo sosteniendo ese pensamiento. El pasado domingo acompañé a mi hermano menor al clásico, quien como yo en mi infancia, es hincha de Peñarol. Me considero afortunado de haber jugado en mis dos equipos, el de la infancia y el que me formó. Eso no quita mi ambición y hambre por seguir logrando cosas importantes con esta camiseta que me dio tanto y a la que tanto quiero. A todo aquel que pueda haber ofendido, o sentido que le falté el respeto con lo sucedido, solo me queda pedirle las disculpas del caso, ya que nunca fue ni será mi intención faltar el respeto al hincha del club a quien le estoy y estaré agradecido siempre. Sigo mentalizado y preparándome para lo que viene, como siempre lo hice, defendiendo con uñas y dientes el escudo con el que he vivido momentos maravillosos. Desde ya, vuelvo a pedir disculpas, esperando que este involuntario error, no empañe el cariño mutuo que nos tenemos”, escribió Guzmán Pereira en la misiva.

Y la primera medida del club no se hizo esperar: ya no es más el capitán del equipo. ¿Habrá alguna sanción más para el jugador?