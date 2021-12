¡INSÓLITO! Lo amonestan dos veces y no lo expulsan

La escandalosa situación se dio en la liga de Colombia, donde el equipo que se llevó los tres puntos se tendrían que haber quedado con diez.

Nuevamente aparece instalada la polémica en el fútbol de Colombia, ahora en la victoria de Tolima por 1-0 ante América y que tuvo una situación arbitral muy especial, un jugador fue amonestado dos veces y no vio la roja.

Restaban unos minutos, el reloj marcaba 82 se dio un cruce verbal y algunos empujones entre jugadores de ambos equipos por una falta en la mitad de la cancha. Entonces, el juez, John Hinestroza, amonestó a William Parra, del equipo visitante. El problema surgió un minuto y medio más tarde cuando el árbitro volvió a mostrarle la amonestación al mismo futbolista pero no le hizo observar la roja.

Nadie se percató de esto, ni los jugadores de América no se dieron cuenta de la doble amonestación, sin expulsión, y todo siguió. Una vez finalizado el encuentro, una de las hipótesis que se manejó es que Hinestroza quería amonestar a Albornoz y no a Parra y se equivocó, pero la realidad es que no se sabe que hizo y tampoco lo pudo explicar ante la comisión arbitral.