Ibrahimovic "Hay que acostumbrarse al sufrimiento y yo transformo estos sufrimientos en energías."

Zlatan Ibrahimovic, fue invitado a un programa televisivo el domingo por la noche, donde además de presentar su libro Adrenalin, el delantero hablo de su presente en el Milan.

Por: Facundo Agudo 06 de Diciembre 2021 · 14:26 hs

Zlatan hablo de como es su mentalidad, para tener 40 años y seguir estando en la elite del futbol internacional, “Cada mañana siento dolores pero tengo objetivos en la cabeza. Hay que acostumbrarse al sufrimiento y yo transformo estos sufrimientos en energías. ¿Mi hijo? Su ídolo es Gattuso, sí. Y tiene su mentalidad. Cuando hace algo es al 200%”

También hablo sobre su pasado, donde increíblemente fue arquero “ ¿Si es verdad que fui portero en mi segundo equipo? Sí. No estaba contento con el portero que teníamos, y le dije ‘quita que voy a jugar de portero’ (risas, ed) ¿Berlusconi? Siempre quiso que me cortara el pelo, pero le dije que mi fuerza está en mi pelo. ¿Ronaldo Nazário? El mejor. Lo imité en el campo pero hacía todo a una velocidad increíble. ¿Mourinho? Un gran amigo y un gran entrenador. ¿Ancelotti? Me decía que no lo llamara señor porque somos amigos”

Y por último cerro hablando de su futuro y lo que piensa de el, “¿Mi contrato acaba en junio? No, mi contrato no caduco. Quiero jugar lo máximo posible y mientras tenga adrenalina jugaré. Presiono al Milan para la renovación, y espero quedarme de por vida. Aún me quedan objetivos, quiero ganar otro Scudetto”