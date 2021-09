Ibrahimovic: “Mi problema es que trabajo demasiado y que me gusta sufrir. Esta vez escucharé a mi físico”

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic hablo para los medios y dejo importantes declaraciones y fuerte criticas a la Superliga.

Por: Facundo Agudo 17 de Septiembre 2021 · 16:51 hs

Zlatan Ibrahimovic, comenzó hablando de su estado físico el delantero dijo lo siguiente: “Hay que ir viéndolo día a día, no es ningún secreto. Tengo un problema en los tendones y no me arriesgo a sufrir consecuencias. Quiero jugar toda la temporada y pensar que no soy Supermán. Mi problema es que trabajo demasiado y que me gusta sufrir. Esta vez escucharé a mi físico”.

También se tomó su tiempo en reflexionar sobre, el Milan y la Champions, competición a la que el equipo italiano vuelvo después de varios años sin jugarla, el sueco expreso lo siguiente: “Ayer para muchos fue su primera vez en la Champions, pero ahora entienden qué es y qué hay que hacer para jugar allí. Estoy feliz por mis compañeros. Recuerdo que al final de la temporada pasada pregunté cuántos habían jugado en la Champions y solo dos o tres levantaron la mano. Pensé que era una broma, pero era verdad. El balón de la Champions te da otra energía, más adrenalina. Estoy deseando jugar la Champions en San Siro, con el estado lleno”.

Pero lo fuerte de la entrevista, fue cuando fue consultado por la Superliga, este es el pensamiento de Zlatan, “Cuando llegó el COVID muchos clubes lo pagaron, no contaban ni con aficionados ni con patrocinadores. Y los clubes que más lo han sufrido han tratado de recuperarse rápidamente. Pero nadie pensó en preguntar a los jugadores. La primera pregunta debería haber sido para nosotros. El que la inventó se ha equivocado, porque yo soy el jugador que luego tiene que salir al campo”.