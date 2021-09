Ibrahimovic se confieza y ve con buenos ojos a Messi y a Cristiano Ronaldo

El delantero del AC Milan afrimó que no tiene nada que envidiarle ni a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo y analiza la elección para el Balón de Oro.

Por: Mauro Palacios 11 de Septiembre 2021 · 09:48 hs

Muy fiel a su estilo, Zlatan Ibrahimovic dejó claro que pese a tener 39 años de edad y estar en la recta final de su carrera, él se considera el mejor futbolista del mundo, incluso, se animó a asegurar que está al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Cuando se trata de cualidades futbolísticas, no tengo nada menos que ellos (Messi y CR7)", mencionó el jugador del AC Milan en entrevista con France Football. "Si contamos los trofeos, entonces tienen algo más, como la Champions League", agregó.

Sobre la idea de cómo se decide quién es el mejor futbolista, el delantero sueco mostró su inquietud por conocer los parámetros que se toman en cuenta en ese tipo de decisiones. "Estoy obsesionado con eso porque cuando haces cosas buenas colectivamente, el individuo te sigue. No puede ser bueno si el colectivo no es bueno", comentó.

"Cuando el colectivo funciona, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. Básicamente, creo que soy el mejor del mundo", agregó. Otro de los temas que tocó Ibrahimovic fue sobre el codiciado Balón de Oro, el cual aseguró nunca le ha obsesionado. "No sé cual es la base sobre la que decide la asignación del premio, pero nunca he estado obsesionado con ganarlo. Soy yo el que le falta a él y no al contrario", afirmó.