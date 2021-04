Iker Casillas se ríe de su pasado: "Todos tenemos uno, yo el primero"

El exportero ha vuelto a recuperar una fotografía de muchos años atrás demostrando su buen humor y que las modas han cambiado radicalmente.

Por: Xavier Mejía 22 de Abril 2021 · 19:38 hs

Iker Casillas sabe perfectamente que el tiempo no perdona, ni siquiera a la moda, por eso no tiene ningún tipo de reparo en reírse de sí mismo en las redes sociales siempre que hay ocasión. El exportero del Real Madrid y de la Selección Española ha echado la vista atrás y ha recuperado una fotografía de hace años para analizar el vestuario que llevaba entonces y que difiere mucho de la moda actual. Al compartirlo ha sido previsor, pues ha anticipado los mensajes que, como él hace en numerosas ocasiones, se burlarán de él.

"Ni se te ocurra hacer cualquier tipo de comentario. Por favor, no ser duro si decides hacerlo. Todos tenemos un pasado. Yo el primero", ha expresado desde su perfil de Twitter acompañando el mensaje del famoso #TBT empleado en las redes sociales para recordar imágenes del pasado. En la fotografía se puede ver a un joven Iker en el photocall de un evento con un estilo inimaginable en la actualidad, aunque como han demostrado algunos comentarios, el mostoleño lució peores galas en otras ocasiones.

Las primeras imágenes para competir en este particular ranking de llamativos estilismos de Iker Casillas han llegado de la mano del perfil oficial del canal Vamos de Movistar+ y de una cuenta de fans del exportero. En su caso destacaban las gafas de sol que Casillas solía llevar durante los primeros años de la década de los 2000.

Y es que no es la primera vez que Iker Casillas desempolva el baúl de los recuerdos para rescatar alguna foto a la que muchos prenderían fuego. Hace un par de años no dudó en subir a Instagram una fotografía de 2004 en la que aparecía vestido con una camiseta de tirantes, pantalones por las espinillas y zuecos negros, un outfit que completaba con un "reloj de los domingos y alguna otra cosa que mejor no comentar".

El de Móstoles demuestra así el buen humor que siempre le ha caracterizado, a pesar de que ahora las circunstancias no son todo lo buenas que podría desear. Casillas está viviendo las primeras semanas después de anunciar su separación de Sara Carbonero mientras en la prensa no dejan de sonar sus nombres. Él se muestra ajeno a todo y se refugia en los suyos, pues como decíamos al principio, el tiempo no perdona y la tormenta mediática pasará.

Información tomada de AS