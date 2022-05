Impactante estatua del Kun Aguero, esta fue su reacción

Se cumplen 10 años del gol que hizo el Kun para que el Manchester City conquiste la Premier League, lo inmortalizaron. Agüero agradeció y hasta hubo bromas en inglés.

Por: Mauro Palacios 13 de mayo 2022 · 09:16 hs

Manchester City inauguró la estatua de Sergio Agüero a diez años del histórico gol que convirtió en el minuto 93:20 frente al Queens Park Ranger, que le dio la primera Premier League de la historia y cortó una sequía desde la temporada 1967/1968 sin conseguir la liga inglesa.

"La estatua permanente de Agüero celebra su extraordinaria contribución al éxito del club y, en particular, su papel fundamental en lo que fue posiblemente uno de los mejores momentos de la historia del deporte, por el que será recordado eternamente por los aficionados del Manchester City de todo el mundo", dijo el Manchester City en un comunicado.

El evento se llevó a cabo en las inmediaciones del Etihad Stadium y contó con la presencia del Kun. Tras la inauguración, el argentino y los invitados se dirigieron a Depot Mayfield, un famoso sitio cultural en la ciudad de Manchester.

La obra fue realizada por el artista Andy Scott y se colocó en las puertas del estadio junto a dos estatuas de otras dos leyendas del Manchester City.

"La verdad es que es algo muy bonito para mí, verme a mí mismo hace 10 años es muy emocionante. En esos 10 años pude ganar muchos títulos y pude ayudar al club a ser uno de los más importantes del mundo. Estoy enormemente agradecido al club por hacer esta estatua en reconocimiento a mi carrera futbolística en Manchester. Es algo muy especial", comenzó explicando Agüero.

El Kun tiró varios chistes en inglés. El primero, cuando hablaron de lo joven que era hace 10 años con 23. "Como un bebé (Like a baby)", le dijeron, a lo que contestó "¡Como ahora! (Like now)", y no contuvo la risa.