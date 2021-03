Impactantes declaraciones del cuarto máximo goleador de la Liga MX luego su retiró del fútbol

José Saturnino Cardozo Otazú es el cuarto mayor goleador de la Liga MX, quien confesó que su retiro del futbol se debió a que ya no se "divertía jugando". Además, apuntó que las lesiones fueron un factor determinante para colgar las botas, pues ya no “hacia goles fáciles”.

Por: Xavier Mejía 14 de Marzo 2021 · 13:26 hs

El paraguayo José Saturnino Cardozo Otazú durante la presentación de su libro ‘Cardozo, El Príncipe del Gol’, Indicó que:

“Me retiré cuando debía. Yo ya no me divertía jugando porque ya tenía lesiones y hasta aquí llegué. No estoy arrepentido para nada. Por eso siempre trato de sentarme, pensar y ejecutar. Todo lo que tengo es gracias al futbol y sería mal agradecido si digo que me faltó hacer algo. Me dio más de lo que yo le di. Fue un dolor tremendo tomar la decisión. Ya venía con un mes pensándolo porque no me divertía y no hacía goles fáciles”.

José Saturnino Cardozo Otazú, es el cuarto mayor goleador de la Liga MX

En el libro Cardozo, cuenta acerca de sus inicios en NuevaItalia, Paraguay, hasta su paso por dos Mundiales, el futbol europeo y su retirada deportiva. ‘Pepe’, como es conocido, se rodeó de exfutbolistas como Francisco Gabriel de Anda, hoy analista de ESPN, y periodistas mexicanos y de su país que lo han acompañado en su carrera, tal es el caso de Jesús Humberto López, también analista de ESPN.

“Un sueño más cumplido, doy gracias a Dios, a mi familia, a mis padres, a Toluca. Gracias licenciado Valentín Diez Morodo porque me aguantó con una lesión”, dijo de inicio el exdelantero.

‘Cardozo, El Príncipe del Gol’ también cuenta su llegada a México, una que fue traumática debido a que estuvo dos años sin jugar por una lesión en la pierna, misma que superó con el apoyo de su esposa Raquel.

La leyenda del Tolucano aguantó las lágrimas y el silencio cuando recordó que quedó fuera del Mundial de Alemania 2006 y lo mucho que le debió a Aníbal ‘Maño’ Ruiz (QEPD), ya que lo impulsó en su carrera profesional.

José Saturnino Cardozo Otazú, exdelantero del Toluca, en México marcó 249 goles y se hizo del cuarto lugar como mejor atacante de la Liga MX, sus mayores logros son:

29 goles en una fase regular y 35 en un torneo corto completo (Apertura 2002). hay 'goleadores' actuales que juntan esos números en dos años, sumó otros seis en esa Liguilla. El delantero que más se acercó a esa cifra fue Alfredo Moreno, en 2008, con 18 tantos.

Además del récord de 29 goles, la segunda mejor marca es también suya: embocó 21 en el Clausura 2003. alzó cuatro títulos de máximo anotador; solo está debajo de cabinho y adalberto 'dumbo' lópez .

y . La IFFHS le nombró como el máximo goleador de PrimeraDivisión en el mundo en 2003, gracias a sus 58 tantos en los dos torneos de aquel curso. En añadido, nadie anotó más goles que él en un solo equipo en México (249, en Toluca). José Saturnino Cardozo Otazú, confesó que su retiro del futbol se debió a que ya no se "divertía jugando".