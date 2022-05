Impresionante: La Premier League se definirá en la última fecha

Manchester City y Liverpool están solo separados por un punto y el campeón se definirá en la ultima jornada de la Premier League.

Por: Facundo Agudo 18 de mayo 2022 · 12:38 hs

El Liverpool consiguió una gran victoria en Saint Mary´s al derrotar al Southampton, el equipo de Kloop tenia que ganar si o si para mantener vivas sus chances de pelear hasta el final y lo hicieron remontando un partido durísimo, en el cual comenzaron perdiendo por 1-0, pero el poderío de los Reds salió a relucir y lograron dar vuelta el encuentro por 1-2.

El Manchester City sigue primero con 90 puntos y depende de si mismo para salir campeón, pero en caso de empatar o perder el Liverpool tendrá un chance inmejorable si logra ganar en su ultima fecha.

El Liverpool tiene 89 puntos y no depende de si mismo, necesita si o si ganar y que el City no logre sacar los tres puntos. El rival del Liverpool serán los duros Wolves, que a pesar de no jugar por nada lograr una victoria en Anfield en la ultima fecha seria un gran cierre de jornada.

Por su parte el Manchester City recibirá en Etihad Stadium al Aston Villa, un rival que dura que planea arrebatarle la felicidad al equipo de Pep Guardiola.