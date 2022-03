¡Increíble! Benzema reveló el mayor consejo de Alfredo Di Stefano

El atacante francés reveló el gran consejo que le dió Alfredo Di Stéfano en su llegada al Real Madrid

Por: Alejandro Liporacci 12 de Marzo 2022 · 15:42 hs

El delantero y capitán del Real Madrid, Karim Benzema, analizo para los medios de la casa blanca su pasó en el equipo así como su cifra de goles, y por supuesto la última remontada protagonizada en Champions League ante el PSG.

“No sé si es mi mejor partido porque recuerdo también la final de la Champions contra el Liverpool. Si lo es, es por los goles, porque son tres en un partido muy importante. Es una remontada, perdíamos 0-2 en la eliminatoria. Fue un partido muy grande, pero también de todos los jugadores. Puede ser mi mejor temporada", indicó el atacante francés.

“Estoy feliz y orgulloso. Pero es por todo el equipo, es el esfuerzo de todos. El equipo, la gente que estaba en el campo, la gente que no entró en el campo y que ayuda a los compañeros también. También los entrenadores, la afición fuera. Con todo eso, fue una noche mágica para todos”, agregó el gato sobre el encuentro ante PSG.

“Es un sueño porque (Di Stéfano) es una leyenda del Madrid. Recuerdo mi primer día aquí que estaba él con el presidente y me dio un abrazo. Es una leyenda. Estar en su sitio me pone muy orgulloso, muy feliz y me da más fuerza para ir más arriba. Me dio el consejo de disfrutar de este gran club”, reveló 'el gato'.

“Son cifras muy importantes. Yo firmé por este club, lo primero para ganar títulos. No pensaba meter goles como lo estoy haciendo ahora mismo, pero siempre quise estar un día dentro de la cabeza de la gente, de los madridistas, y creo que estoy en un buen camino”, aseguró el tercer máximo goleador del Real Madrid.