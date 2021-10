¡Increíble! El Real Madrid busca cambiar una estrella por Mohamed Salah

El egipcio es uno de los objetivos de los merengues para la próxima temporada

Por: Gerardo Romero 19 de Octubre 2021 · 09:44 hs

El delantero del Liverpool FC, Mohamed Salah, sería uno de los principales objetivos del Real Madrid para el mercado de verano de 2022, por lo que estarían planeando presentar una importante oferta por el egipcio de 29 años, según informó el diario inglés The Sun.

De acuerdo con el portal europeo, el conjunto merengue estaría dispuesto a ofrecer al belga Eden Hazard y una importante suma de dinero para hacerse con los servicios de Salah, quien termina su contrato en el año 2023, acuerdo que podría beneficiar al Liverpool y le brindaría continuidad al egipcio.

El acuerdo no desagradaría a Salah, quien no ha renovado su contrato con los ingleses a pesar que falte apenas un año para la finalización de su contrato, hecho que no podría llegar en ningún momento, por lo que el Madrid espera aprovechar este desacuerdo para poder reforzar su delantera.

De acuerdo con los rumores de diversos medios, el Chelsea ya habría presentado una primera oferta para conseguir el regreso de Eden Hazard. Sin embargo, el objetivo de los dirigidos por Carlo Ancelotti es utilizarlo como moneda de cambio para conseguir a otra estrella que pueda suplirlo.

Habrá que esperar a un nuevo mercado de fichajes para conocer si realmente esta transacción se lleve a cabo.