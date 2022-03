¡Increíble! Esta era la cantidad de camisetas que hacía la Selección Argentina para Messi

Al menos 200 playeras se entregaban durante cada partido de la albiceleste con el ‘10’

Por: Gerardo Romero 15 de Marzo 2022

Lionel Messi suele desempeñarse como una de las estrellas que más alboroto genera a cualquier sitio al que va a competir, por lo que cuenta con miles de aficionados que desean hacerse con sus camisetas o algún otro objeto de su pertenencia.

Un hecho interesante sobre Messi fue revelado recientemente, y es que según parece, cada vez que el astro disputaba un partido con la Selección de Argentina se elaboraban al menos 200 camisetas del ‘10’ para regalarlo a personalidades importantes o incluso líderes mundiales.

La información fue revelada por Dibu Martínez en entrevista con ‘Amazon Prime’, donde reveló que cada vez que juega la albiceleste, la marca Adidas tiene preparadas muchas camisetas de Lio, pues saben que muchos personajes externos e incluso sus compañeros desean hacerse con una de estas prendas de su colección.

"Un día pregunté cuántas camisetas de Messi tienen que hacer por partido y me dijeron que entre 200 y 300 para todas las personas que le piden”, reveló el portero del Aston Villa.

Martínez también confesó que patrocinadores, personal del estadio, compañeros e incluso hasta rivales van y le piden su camiseta a Messi, pero por la alta demanda no puede darla la prenda a todos.

“Jugamos dos partidos internacionales e hicieron 650 camisetas de Messi listas para usar. La quieren los sponsors, jugadores, staff, técnicos, todos. Es una camiseta de Messi. Muchos pueden llegar a vigilarlo a cada momento para obtenerla y al resto nos ignoran”, dijo Dibu Martínez entre risas.

“Creo que hicieron solamente dos en todo el año. No, en realidad hay muchos chicos que usan la de Dibu, el apodo que me pusieron de chico. Especialmente los niños más pequeños. Cuando voy a Argentina, no puedo caminar por la calle. Todos los nenes, de verdad, están diciendo ‘¡Dibu, Dibu!’ Eso me hace feliz”, sentenció.