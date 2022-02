¿Increíble! La impresionante forma de vida de este exjugador del Inter

Radja Nainggolan fue arrestado en 2021 por manejar en estado de ebriedad

06 de Febrero 2022

El exjugador de la Roma y del Inter de Milán de la Serie A, Radja Nainggolan, detalló en unas recientes declaraciones para La República algunos de los hábitos que suele tener en el estuario de los equipos, alegando con mucho orgullo que llega tarde a las concentraciones, bebe y se va de fiesta en cada oportunidad que se le presenta.

Lo más impresionante de este hecho es que el mediocampista aseguró que este tipo de actividades no tienen nada de malo para su profesión, por lo que asegura que las seguirá realizando mientras pueda.

"Si uno llega tarde, bebe y fuma un cigarro, en mi opinión, no hace cosas malas. He aprendido a aceptar todo lo que se diga de mí, nunca me preocupé por lo que decía la gente, todo porque algunos me veían en las discotecas. Hay gente que bebe más que yo pero lo hacen en casa y nadie lo sabe", expresó.

Además de su controversial estilo de vida, Nainggolan también habló sobre la selección de Bélgica, enfatizando que si en el venidero Mundial de Qatar no lo ganan los Diablos Rojos, la oportunidad de conseguir el campeonato organizado por la FIFA se esfumará completamente, ya que sería prácticamente el último de la generación dorada.

"Si no llega en Qatar el gran trofeo deseado, en mi opinión no llegará nunca. En la Eurocopa Italia era menos fuerte sobre el papel, pero luego el bloque del equipo era mucho más sólido y esa es la base del futbol", sentenció.

Para concluir, habló sobre el tema de la homosexualidad en el fútbol, un tema que ha generado bastante polémica últimamente en todo el mundo, señalando que el deporte es machista.

"Jamás he tenido dudas sobre la sexualidad de ningún compañero, pero el futbol es un mundo machista, todos son muy machos. Sería importante que una persona pudiera abrirse públicamente sabiendo que va a ser aceptada sin problemas", concluyó.