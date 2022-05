Increíble reacción de Guardiola: " ¿Pasillo al Real Madrid? No es LaLiga, esto es la Champions"

Pep Guardiola fue entrevistado en la antesala del duelo entre Real Madrid y Manchester City, por la vuelta de las semifinales de la Champions League, el conjunto inglés mantiene la ventaja en el global tras vencer por 4-3 a los españoles, mientras que el conjunto Merengue llega embalado tras conseguir el titulo de LaLiga.

Por: Facundo Agudo 03 de Mayo 2022 · 15:06 hs

Fue sobre esto último que le consultaron a Guardiola en la conferencia de prensa previa al crucial duelo, la pregunta justa fue si habrá un pasillo para felicitar a los madridistas por el titulo obtenido el fin de semana, Guardiola sorprendido por la pregunta respondió fiel a su estilo: “esto es la Champions y la UEFA tiene sus normas, además ya le felicitamos”.

También fue consultado si había estudiado la derrota del Madrid por 4-0 ante el Barcelona: “Lo vi por encima, a decir verdad, no lo vi en directo. Lo vi por highlights. No jugó Benzema, Carlo hizo algo distinto. Por eso de este encuentro no puedo sacar nada para nuestro partido”.

Para cerra la entrevista, Guardiola le dedico algunas palabras a Carlo Ancelotti por el título de la Liga: “Le felicito por ganar la Liga española. Yo lo hice, él lo hizo la pasada semana, ha estado en todo el mundo, en grandes países de fútbol, en equipos fantásticos. Aparte de esto es una persona excepcional. Nos encontramos hace años y siempre está tranquilo, controla sus emociones”.