Insigne va a dejar el Napoli ¿La MLS será su destino?

El Toronto FC, equipo de la MLS le ha ofrecido un millonario contrato a Lorenzo Insigne para que deje el Napoli y se aleje de la elite europea.

Por: Facundo Agudo 30 de Diciembre 2021 · 14:24 hs

Insigne es titular en el Napoli y en la selección de Italia, pero su destino esta a punto de cambiar ya que le ha llegado una impresionante oferta desde la MLS, el equipo canadiense, Toronto FC le ha ofrecido al delantero de 30 años, un contrato de cinco temporadas y 11 millones de dólares por año, el doble de que lo que percibe en el Napoli.

El Toronto FC se quiere reforzar ya que pierde a una de sus estrellas, Yeferson Soteldo negocia su salida para pasar al último campeón de américa el Palmeiras. De darse la llegada del italiano a Toronto, sería el fichaje más relevante de la MLS no solo por el astronómico contrato, sino que por que llega en la plenitud de su carrera.

“Deberíamos preguntarnos cuál fue la oferta y por qué el jugador se negó. Prefiero evitar cifras y detalles, pero no creemos que la propuesta sea la adecuada. La historia entre Napoli e Insigne nunca terminará, incluso si él va a jugar en otro lugar. Pero por respeto al jugador y a todos, no podemos esperar para siempre, no podemos esperar a junio”, lanzó Vincenzo Pisacane, agente de Insigne.

Insigne ya rechazo la oferta de renovación con el Napoli y su contrato vence en junio de 2022, por este motivo su firma con el Toronto FC es inminente.