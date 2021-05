¡Insólito! Edurne también fue víctima de las críticas violentas a De Gea y explotó en las redes

La cantante Edurne, esposa de David De Gea, salió con los tapones de punta a pegarle a los que criticaron a su marido e incluso a ella, por la pobre actuación de arquero del Manchester United.

La definición por penales entre el Villarreal y el Manchester United, que a la poste le dio el título a los españoles, dejó como dato también que David de Gea no solo que no pudo contener ni un solo penal sino que también erró el suyo propio lo que hizo que su equipo perdiera.

Y si bien es cierto que David no estaba en su día, en realidad hace más de 5 años que no detiene un penal, tampoco eso es motivo para que lo ataquen tan violentamente y mucho menos que se la agarren con su esposa, la cantante Edurne, que no tiene nada que ver en el asunto.

Sin embargo, a poco de terminado ell patido, inmediatamente las redes se llenaron de memes que se burlaban de la discreta actuación de quien también es portero de la selección española, y que algunos comentarios rozaran también a Edurne, su esposa, a saber:

"Edurne debe atajar mejor que De Gea"

"De Gea gastó toda la suerte del resto de su vida el día que se le cruzó Edurne",

"Por fin De Gea le da una copa a España. ¡Grande Edurne!"

"El tonto del marido de la Edurne ha fallado el penalti"

"Edurne ya no puede ir a cantar a Villareal por dos cosas, por el ridículo de su maromo y porque echan toros en las calles"

Estos mensajes cargados de humor de mal gusto y en algunos casos de odio, hicieron que la artista estallara y publicara un mensaje de respuesta:

En ese mensaje, recibió también muchos mensanjes críticos, pero muchos más de apoyo y pedidos de que "no diera importancia" al hecho, ya que tan solo se trataba de un resultado deportivo.

Algunos fueron más allá y le recomendaron que abandonara las redes sociales por unos días, para no padecer el odio de ese tipo de personas.