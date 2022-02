Iván Morales lanza flores a Cruz Azul tras su fichaje

El jugador chileno asegura que recibió grandes recomendaciones

Por: Gerardo Romero 14 de Febrero 2022 · 13:00 hs

La Máquina de Cruz Azul supo hacer las cosas en este mercado invernal de fichajes al contratar al chileno Iván Morales, quien llegó procedente de Colo Colo gracias a una atractiva oferta que no pudo rechazar, además de la opción de tener muchos más minutos en el campo en una de las ligas más competitivas del continente.

A pesar de esto, no fue el único motivo por el que firmó con los celestes, alegando que las buenas referencias por parte de algunos chilenos que forman parte del club fueron fundamentales para su traspaso.

''La verdad es que obviamente es difícil salir de Santiago y cerca de mi familia, pero estoy muy contento porque yo no soy de Santiago yo soy del sur de Chile y salí muy joven de mi casa, ya me había tocado estar solo, ahora vengo acá y espero que mi familia pueda venir”, expresó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN Deportes.

“Como te digo hay muchos jugadores chilenos que han venido acá y me han hablado muy bien de aquí y de La Liga también está Iván Zamorano que me han hablado muy bien y eso me animó para venir. Obviamente (Esteban) Pavez que hizo la pretemporada conmigo en Colo Colo, después está Vegas en Monterrey, (Claudio) Baeza, jugadores que en León y me hablaron muy bien del club y de la Liga, entonces eso me motivó bastante y me dieron muy buenas referencias", añadió el exponente ofensivo.

Además de estas declaraciones, Morales resaltó el compromiso que tiene con cruz Azul en los próximos torneos que disputará, asegurando que dará todo lo que esté en su capacidad para conseguir el máximo de victorias.

"Ahora obviamente hacer lo que nos toca lograr el campeonato la Concacaf y me tiene muy motivado y ojalá podamos salir campeones de todo lo que disputemos", expresó el ex jugador del 'Cacique'.