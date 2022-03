Jaime Lozano y una dura confesión

Tras la derrota ante Toluca como local, el Jimmy Lozano analizó la actualidad de Necaxa, quién no pudo ganar, por el momento, bajo su mando en la Liga MX.

Por: Mauro Palacios 05 de Marzo 2022 · 10:56 hs

Una nuevo golpe sufrió Necaxa, allí consiguió su primera victoria Toluca y para Jaime Lozano, quien admitió que no están bien física, ni mentalmente.

"Creo que hay fantasmas que tenemos que acabar de matar porque nuevamente hoy recibimos en la segunda opción el gol, creo que a mí entender es el partido más flojo desde que llegamos, nos costó, no lo vi al equipo como en los anteriores, esta vez ni física, ni mentalmente estábamos, una semana larga, nada buena por resultados pero así es esto, hay que levantar la cara".

"Es evidente que el equipo no ha hecho buenos partidos y ahí están los resultados como local, el equipo creo que se siente un poco más cómodo jugando como visitante, es probable que el equipo no acaba de soltarse como local, hay que buscar a como de lugar el resultado frente a Querétaro, hoy la verdad las sensaciones que nos llevamos al final no son nada buenas".

"¿Qué necesitamos? Trabajo, esa es una realidad, necesitamos trabajar mucho más en muchos aspectos, el tema mental, no me gusta nunca hablar del arbitraje pero hoy creo que nos distrajimos demasiado, ellos al hacer el gol ya estaban haciendo tiempo, el balance de esta jornada doble es bastante malo por resultados"