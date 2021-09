¡James Rodríguez lo hace de nuevo! Otro ataque a Benítez

James Rodríguez sigue en su guerra con Rafa Benítez en el Everton, y esta vez le dedicó otras palabras al español tras su última rueda de prensa.

Por: Redacción Pasión Fútbol 10 de Septiembre 2021 · 22:42 hs

James Rodríguez sigue acumulando polémica en su mala relación con el técnico español Rafa Benítez, ahora el mediapunta colombiano le respondió tras su rueda de prensa con unas polémicas declaraciones tras su rueda de prensa previo al regreso de la Premier League.

"He visto los comentarios en las redes sociales que ha hecho. Obviamente fueron hechos durante una ventana en la que estaba disponible. Ahora solo tenemos la de medio oriente. Si se queda tendrá que demostrar actitud para ser parte del equipo", empezó comentando el técnico.

A su vez Benítez habló sobre posible convocatoria para este fin de semana: "Obviamente el equipo lo está haciendo bien, los jugadores entienden lo que queremos que hagan. Él tiene que entender eso, tiene que adaptarse al equipo. Trataremos de obtener lo mejor de cada uno".

A lo que James en un nuevo capítulo a esta novela y sin saber cuales serán sus consecuencias, respondió a través de su cuenta de Twitch: “Estoy físicamente bien. No crean en todo lo que dicen. Me estoy entrenando bien, me siento bien y preparado para lo que me toque y lo que viene”.