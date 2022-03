James Rodríguez volvió a hacer de las suyas en redes sociales

El mediocampista colombiano reveló como fue su salida del Bayern Múnich y su no llegada al Atlético de Madrid

Por: Alejandro Liporacci 28 de Febrero 2022 · 23:27 hs

A través de un streaming en vivo a través de su canal de Twitch, el mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a dejar varios títulos, luego de responder a diversas inquietudes que le plantearon durante su intervención.

En primera instancia mientras el jugador realizó el vídeo para jugar en vivo con sus jugadores, el volante del Al Rayyan de Qatar aseguró que cree en la clasificación de Colombia al próximo Mundial de Qatar: "Sí, ¿por qué no? Vamos a hacer todo lo posible para ganarle a Bolivia y Venezuela".

Con relación a su etapa en el Bayern Múnich, el colombiano explicó que tuvo una buena etapa con Ancelotti pero no con Niko Kovac: "Cuando estuve en Bayern tuve dos años muy buenos, jugué a un muy buen nivel al lado de grandes jugadores, así que fue un equipo top en el que disfruté mucho jugar allí. Al final la vida es de experiencias y es importante aprender de eso ya sean buenas o malas. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso".

De igual forma, James volvió a tocar el tema de su fallido traspaso hacia el Atlético de Simeone, y apuntó al Real Madrid como principal obstáculo para la realización del traspaso, por lo que tuvo que irse al Everton, casualmente con Ancelotti.

"Tuve la opción de ir a un equipo del que ya todos saben con el que tenía todo acordado (Atlético de Madrid), pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y mi hija. Cuando me fui de Bayern tenía todo arreglado con este equipo, pero al final el Real Madrid no me dejó". señaló el colombiano.