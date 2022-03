Jared Borgetti escogió a otro delantero por encima de Raúl Jiménez

El recordado delantero mexicano aseguró que la selección debe tener un delantero diferente a Raúl Jiménez

Por: Alejandro Liporacci 05 de Marzo 2022 · 13:45 hs

A pesar de que tras su lesión no ha terminado de tener su mejor nivel ofensivo, el atacante Raúl Jiménez sigue siendo la primera opción de ataque dentro de la Selección Mexicana para el técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino.

El atacante del Wolverhampton cuenta con mayor confianza por del entrenador del 'Tri' por encima de jugadores como Javier 'Chicharito' Hernández, que ha sido pedido por la afición y hasta jugadores referentes dentro de la selección y el fútbol mexicano.

Para el recordado delantero Jared Borgetti, la escogencia entre Jiménez y Hernández la tiene clara: "Lo de Jiménez es excepcional lo que ha hecho en Inglaterra, es un ejemplo, pero para mí Chicharito en su momento, si tú me dices a quién pones yo te diría Chicharito y mira que futbolísticamente Raúl te puede dar mucho más".

"El instinto, el olfato goleador que tiene Chicharito no lo tiene Raúl y es algo que no lo vas a trabajar, es algo que ya tienes tú. Pueden jugar juntos, claro, en su momento cuando Raúl empezó en América jugaba con Benítez al frente, Benítez era el 'nueve' y él andaba por los costados", agregó el ex futbolista Borgetti.