Javier Aguirre, el "bombero" del fútbol español

El técnico mexicano está a sólo una jornada de volver a hacer historia en España

Por: Alejandro Liporacci 15 de mayo 2022 · 23:28 hs

El técnico mexicano Javier 'El Vasco" Aguirre se encuentra a sólo 90 minutos ante Osasuna el próximo fin de semana de volver a salvar a un equipo del descenso. Luego de la emocionante victoria ante el Rayo Vallecano, Aguirre está a un paso de lograr lo que ya hizo con Zaragoza, Espanyol y precisamente el Osasuna.

"Evidentemente a veces salen las cosas bien. Son factores que inciden, aunque tú no quieras, y hoy se ha dado una dosis de esa suerte. La mejor noticia es que ahora dependemos de nosotros mismos", indicó.

"La segunda parte el Rayo nos dio un 'toquetazo' terrorífico, además con el empate. Los cambios funcionaron. Sabíamos que el sufrimiento iba a estar ahí. La gente nunca nos chilló. Prohibí que me dijeran algo, no quería saber qué pasaba en los otros partidos", señaló.

"Me quedo con la comunión de la afición con el equipo. En el aspecto táctico, en la primera parte estuvimos bien; en la segunda entramos mal, pero tuvimos la fortuna de que no encajamos pronto. Sobre todo, me quedo con la entrega del equipo, con premio incluido", comentó.

"Nadie puede decir que el Rayo nos ha regalado nada. Eso habla de lo difícil que es LaLiga. En la última jornada nadie va a regalar nada", agregó el mexicano.