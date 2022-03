Javier Aguirre salió a respaldar a Martino

El hoy entrenador del Mallorca de España pide que respeten al "Tata" Martino, por lo menos, hasta el desarrollo del Mundial de Qatar.

Por: Mauro Palacios 26 de Marzo 2022 · 12:57 hs

Javier Aguirre señaló que prefiere que se respeten los proyectos de los entrenadores y pide que Gerardo el "Tata" Martino se quede en la Selección Mexicana, por lo menos hasta la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"No pude verlo, he leído mucho, vi las mejores jugadas, pero prefiero que se respeten los proyectos, imagínate ahora tiene un camino recorrido y no tiene mucha lógica, entiendo los estados de ánimo y la frustración de ganarle a los americanos 4-0 en el Azteca, pero no es fácil".

"Creo que Gerardo se ha ganado el beneficio de la duda en aras de que ya lleva un tiempo, de aquí al Mundial yo lo mantendría". Martino es criticado en los últimos años, por su funcionamiento y por las finales perdidas ante Estados Unidos.